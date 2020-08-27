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Бесконечный дождь на выходные: прогноз погоды от Гисметео 

Свободная пресса и ещё 2 3 часа назад
Россиянам пообещали бесконечный дождь
Фото: Свободная пресса
Синоптики подготовили прогноз погоды на ближайшие выходные дни в Сибирской части России.
В Новосибирске и субботу и воскресенье подпортят дожди. Осадки будут не очень обильными, однако синоптики предупреждают о вероятности гроз. Температура при этом не поднимется выше +22 градусов. Ветер же будет дуть со скоростью 6-7 метров в секунду.
Схожий прогноз погоды метеорологи дают и жителям Красноярска. Правда, температура здесь не выйдет за пределы +21 градуса, а ветер может усилиться до 8 метров в секунду.
В Кемерово осадки, сообщают в Гисметео, ожидаются более значительные. В воскресенье к сильному дождю добавиться еще и гроза. Если верить прогнозу, то воздух прогреется всего до +20 градусов.
Совсем другая обстановка, по данным синоптиков Гисметео, в Омске. Столбик термометра на выходных в этом городе подрастет аж до +28 градусов. Но дождь, пусть и совсем небольшой, обещают и здесь. Также специалисты предупреждают о ветре, порывы которого могут достигнуть 9 — 11 метров в секунду.
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Общество , Погода , Новосибирск
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