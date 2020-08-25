Челябинская епархия одобрила блог священника в TikTok 

Челябинская иепархия одобрила каналы священника Владимира Панарина в социальных сетях. Настоятель храма Пантелеимона Целителя завел блоги на YouTube, в TikTok, у него есть аккаунты в Instagram и в Twitter.

Как сообщает РИА «Новости», представители местной иепархии по достоинству оценили инициативу священнослужителя. Представитель церкви заявил, что «молодой батюшка понимает, что люди много времени проводят в соцсетях».

Кроме того, по мнению иепархии, для людей ценна возможность личного общения со священником. Важно и то, что Панарин поднимает не только вопросы веры и духовенства, но и обсуждает с аудиторией злободневные темы, которые интересуют каждого гражданина.

Ранее Общественная служба новостей сообщала о версии Панарина о том, почему у россиян никогда не будет денег. По его словам, «Бог не дал нашей стране много денег, чтобы русские люди не стали жадными».

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