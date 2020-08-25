Образование в России станет дороже 

Дистанционное образование в перспективе не сможет вытеснить традиционное, а офлайн-обучение в вузах, которое предусматривает живое общение преподавателей со студентами, со временем будет только дорожать. Такую позицию в стриме на youtube-канале URA.RU озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин

«Секрет успешной образовательной политики — это лучшие традиции плюс новейшие технологии. Я противник замены классического образования онлайн-формой, как минимум в школе. Компьютер живого педагога никогда не вытеснит. Общая тенденция будет такова, что электронное обучение будет развиваться и удешевляться, а так называемое человеческое образование будет становиться все более ценным и дорогим», — пояснил Смолин, уточнив, что дистант, к которому школы и университеты прибегли из-за пандемии, пока не зарекомендовал себя, а резкий переход на него сказался на качестве образования в целом.

Ранее в Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября из-за угрозы распространения коронавируса, однако в Министерстве просвещения России отказались это делать.

Новый учебный год было решено начать в очном режиме. Окончательное решение при этом остается за региональными руководителями, которые будут опираться на эпидемиологическую картину.

Вторая волна инфекции, считают вирусологи, может прийтись на осень из-за массового возвращения в страну отдыхающих и зарубежных студентов, поэтому не исключено, что за парты ученики вернутся ненадолго.