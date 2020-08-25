По сообщению РИА Новости со ссылкой на главу Росводресурсов Дмитрия Кириллова , потери воды при доставке к потребителю в Крыму составляют 80%. При этом средний уровень такого показателя в российских регионах составляет 20-30%.

По его словам, объем добываемой в Крыму воды из разведанных подземных источников составляет около 44% от утвержденных запасов, что недопустимо для «вододефицитного» региона.

Кириллов также отметил, что маловодье, возможно, продолжится и в 2021 году, в связи с чем необходимы меры по водосбережению и повышению водоотдачи в республике Крым.

До присоединения Крым к России Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Затем подача воды была прекращена в одностороннем порядке и регион был вынужден использовать водохранилища естественного наполнения, которые заметно обмелели.