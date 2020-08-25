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Синод РПЦ впервые с начала пандемии собрался в Москве в очном формате 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Синод РПЦ собрался в Москве в очном формате
Фото: Газета.Ru
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 25 августа открыл в своей резиденции в Даниловом монастыре заседание Священного синода Русской православной церкви в очном формате, первое с начала пандемии коронавируса. Об этом сообщается на сайте РПЦ.
Председатель русской церкви поблагодарил тех священнослужителей, которые прибыли в Москву, несмотря на эпидемию.

"Но тем не менее жизнь жительствует, возникают новые проблемы, нередко достаточно сложные, которые нам сегодня придется решать. Поэтому благодарю всех за прибытие в Москву", — сказал патриарх, открывая заседание.

Последнее очное заседание Синода прошло 11 марта.
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Общество , Патриарх Кирилл , РПЦ , Москва
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