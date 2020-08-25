Россиян предупредили о серьезной угрозе на 1 сентября 

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Депутат Госдумы , бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что главной угрозой в связи с началом учебного года является не коронавирус, а новые штаммы гриппа. Об этом сообщает «Ура.ру».

По словам Онищенко, ситуация с заболеваемостью коронавирусом позволяет начать учебный год 1 сентября «даже в самых интенсивных очагах».

«Мы видим, что дети относительно нейтрально переносят коронавирус. Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что эти штаммы начнут циркулировать с наступлением холодов.

Онищенко подчеркнул, что власти планируют привить от гриппа 70 процентов населения, в первую очередь — школьников, учителей и медиков.

Как сообщал «Рамблер», ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что учебные заведения в России откроются 1 сентября. Он заверил, что обучение будет очным.

Роспотребнадзор составил методичку по профилактике коронавируса для школ. Из документа следует, что дети из разных классов не смогут общаться друг с другом.

Перед началом учебного года помещения школ продезинфицируют, количество обучающихся в одном классе по возможности сократят, в классах будут проводить уборку во время перемен и после занятий, а массовые мероприятия в школах запретят.