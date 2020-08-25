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Россиян предупредили о серьезной угрозе на 1 сентября 

Мария Иванова 1 час назад
Россиян предупредили о серьезной угрозе на 1 сентября
Фото: РИА Новости
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что главной угрозой в связи с началом учебного года является не коронавирус, а новые штаммы гриппа. Об этом сообщает «Ура.ру».
По словам Онищенко, ситуация с заболеваемостью коронавирусом позволяет начать учебный год 1 сентября «даже в самых интенсивных очагах».

«Мы видим, что дети относительно нейтрально переносят коронавирус. Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма», — подчеркнул депутат.

Он отметил, что эти штаммы начнут циркулировать с наступлением холодов.
Онищенко подчеркнул, что власти планируют привить от гриппа 70 процентов населения, в первую очередь — школьников, учителей и медиков.
Как сообщал «Рамблер», ранее министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что учебные заведения в России откроются 1 сентября. Он заверил, что обучение будет очным.
Роспотребнадзор составил методичку по профилактике коронавируса для школ. Из документа следует, что дети из разных классов не смогут общаться друг с другом.
Перед началом учебного года помещения школ продезинфицируют, количество обучающихся в одном классе по возможности сократят, в классах будут проводить уборку во время перемен и после занятий, а массовые мероприятия в школах запретят.
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Общество , Геннадий Онищенко , Сергей Кравцов , Госдума , Роспотребнадзор
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