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Выводы немецкой клиники о состоянии Навального назвали преждевременными 

Lenta.ru 1 час назад
Выводы ФРГ о состоянии Навального назвали преждевременными
Фото: Reuters
Говорить о том, что оппозиционер Алексей Навальный был отравлен, можно лишь, когда удастся найти яд или его следы в организме. Об этом заявил заведующий научным отделением острых отравлений и соматопсихиатрических расстройств НИИ скорой помощи им. Склифосовского Михаил Поцхверия, пишет «Интерфакс».
Медик также назвал выводы немецких коллег о состоянии Навального преждевременными. По его словам, неверно говорить об отравлении только потому, что в организме пациента изменилась активность фермента холинэстеразы. Этот фактор не дает таких оснований, заверил он.
Как пояснил Поцхверия, изменения могут связаны с рядом заболеваний, например, заболеваниями печени, злокачественными новообразованиями, хроническими заболеваниями почек и другими. Кроме того, активность холинэстеразы может измениться, если пациента лечили лекарствами, которые влияют на уровень этого фермента. Часть таких препаратов, в частности, может применяться в анестезиологии-реаниматологии при транспортировке пациентов в тяжелом состоянии, заключил врач.
Накануне, 24 августа, медики из берлинской клиники «Шарите» (Charite), где находится Навальный, сообщили, что клинические результаты указывают на отравление пациента веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы. В заявлении подчеркивается, что эффект токсина в организме был доказан несколько раз в независимых лабораториях. Он по-прежнему остается в искусственной коме.
Между тем в Минздраве Омской области заявили, что у оппозиционера при госпитализации в местную больницу не было клинической картины, характерной для отравления веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске. В больнице врачи в числе предварительных диагнозов назвали отравление галлюциногеном. Позже медики диагностировали острое нарушение обмена веществ. После случившегося официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пожелал Навальному скорейшего выздоровления.
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Общество , Алексей Навальный , Дмитрий Песков , Минздрав РФ , Интерфакс
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