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Онищенко назвал главную угрозу с началом учебного года. И это не коронавирус 

Ura.Ru 10 минут назад
Онищенко назвал главную угрозу с началом учебного года
Фото: ТАСС
С началом нового учебного года есть риск вспышек гриппа из-за появления новых штаммов вируса. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Эпидситуация [с COVID-19] позволяет даже в самых интенсивных очагах начать учебный год 1 сентября. Мы видим, что дети относительно нейтрально переносят коронавирус. Мы больше опасаемся подъема заболеваемости гриппа, в этом году три новых штамма. С высокой вероятностью они будут циркулировать с начала похолоданий и спада температуры», — ожидает Онищенко.

По его словам, профильным ведомствам поставлена задача вакцинировать 70% населения. В первую очередь, школьников, учителей, медиков и старшее поколение. Трудоспособная часть граждан должна прививаться от гриппа за счет страховых компаний или работодателя, подчеркнул Онищенко.
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Депутат напомнил, что коронавирус никуда не делся, однако надо возвращаться к нормальной жизни, не забывая про меры личной защиты от инфекции.

«Надо уверено идти к началу учебного года, дать мощный импульс, что надо возвращаться к нормальной жизни», — считает Онищенко.

На вопрос журналиста URA.RU о том, как следить за тем, чтобы все дети ходили в масках, мыли руки и соблюдали дистанцию, собеседник ответил: «Надо приучать».
Ранее в Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября из-за угрозы распространения коронавируса, пишет RT. Однако в Министерстве просвещения России отказались это делать.
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Комментарии 1
Общество , Образование , Геннадий Онищенко , Госдума
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