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Адвокат Эльман Пашаев вызван на очную ставку по делу о мошенничестве 

runews24.ru и ещё 4 2 часа назад
Адвокат Эльман Пашаев вызван на очную ставку по делу о мошенничестве
Фото: runews24.ru
26 августа РАПСИ сообщило, что Эльман Пашаев, адвокат Михаила Ефремова, был вызван на очную ставку по уголовному делу о мошенничестве с бывшим клиентом. Сумма, полученная им нечестным путем, составила 3 млн рублей.
Дело возбудили в 2017 году, но тогда не смогли найти виновного. После появления Пашаева в СМИ, потерпевшие и свидетели стали узнавать его и обращаться в полицию, дело возобновилось.
Сначала в отдел полиции доставили бывшего помощника Пашаева, теперь вызвали его самого. Он подтвердил участие в очной ставке и сказал, что свидетели, с которыми он пока смог поговорить, хотят «его подставить». Он хочет также встретиться с Псуноковым и проверить его на полиграфе. А само уголовное дело считает местью МВД за ведение дела Ефремова, которое многие считают затянувшимся. Он также заявил, что на него оказывают давление за то, чем он сейчас занимается, и угрожают завести новое уголовное дело на него самого.
Фото: из открытых источников
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Общество , Происшествия , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , МВД , РАПСИ
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