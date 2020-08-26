Адвокат Эльман Пашаев вызван на очную ставку по делу о мошенничестве 

26 августа РАПСИ сообщило, что Эльман Пашаев , адвокат Михаила Ефремова , был вызван на очную ставку по уголовному делу о мошенничестве с бывшим клиентом. Сумма, полученная им нечестным путем, составила 3 млн рублей.

Дело возбудили в 2017 году, но тогда не смогли найти виновного. После появления Пашаева в СМИ, потерпевшие и свидетели стали узнавать его и обращаться в полицию, дело возобновилось.

Сначала в отдел полиции доставили бывшего помощника Пашаева, теперь вызвали его самого. Он подтвердил участие в очной ставке и сказал, что свидетели, с которыми он пока смог поговорить, хотят «его подставить». Он хочет также встретиться с Псуноковым и проверить его на полиграфе. А само уголовное дело считает местью МВД за ведение дела Ефремова, которое многие считают затянувшимся. Он также заявил, что на него оказывают давление за то, чем он сейчас занимается, и угрожают завести новое уголовное дело на него самого.

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