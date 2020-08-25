Как травить оппозицию, чтобы она осталась жива 

Немецкие врачи «хайли лайкли» (как это будет по-немецки?) определили, что Навального недоотравили «Новичком» или его близким родственником. Поскольку при упоминании «Новичка» у меня лапы ломит и хвост отваливается, не мог остаться в стороне.

Изучил материалы, поговорил с коллегами, заглянул в пробирки с анализами. И решил, что не стану анализировать этот ваш водевиль. Напишу-ка я лучше инструкцию для вновь прибывших сотрудников нашего сверхсекретного отдела Б («Борджиа»), специализирующегося на химическом взаимодействии с недругами родины. Пособие собрано буквально по живому, мертвых не обнаружено.

1. Жертвой выбирай того, кто если и мог навредить, то уже реализовал весь свой ресурс. Сдал русских шпионов и благополучно отсидел срок, как Сергей Скрипаль . Съездил в США и поучаствовал в принятии Конгрессом антиросийского «Акта Магницкого», как Владимир Кара-Мурза. Провел выборы в Мосгордуму , протащив нужных людей и опубликовал расследования, как Алексей Навальный. Пытался сорвать чемпионат мира по футболу, как Петр Верзилов . Или просто стал подзабываться, как Дмитрий Быков . Если же объект уже работает на твое благо, как Навальный — легитимизирует выборы мэра Москвы или канализирует протест, доводя его до абсурда и школьников на фонарях, — тем лучше и циничнее. Хоть и бессмысленно.

2. Трави только тех, кто забрендирован на Западе как «борец с режимом». Остальных мы отдаем под суд. А попсовых политиков непременно пытаемся устранить, на радость нашим западным партнерам. Чтобы любой пархоменко мог с надутым видом намекать — ну ясно же, кому выгодно. Кровавый режим™ извел пламенного борца.

3. Нападай на жертву в тот момент, когда у тебя на руках все козыри, и ты можешь нейтрализовать ее другим, законным и непыльным способом (например, осудить Навального по совершенно позорному делу об оскорблении 92-летнего ветерана Великой Отечественной войны).

4. Всегда используй один и тот же яд, как маньяк из голливудского кино категории С. Даже если в академии тебе прочитали десяток курсов по токсикологии, химии, физиологии и отравляющим веществам, никогда не меняй почерк. Нет, это не для того, чтобы потом взять ответственность за отравление на себя. А чтобы потом отрицать свою причастность. В чем логика — не спрашивай, распространяй. Другие яды есть, но ты бери тот, что в пыльной коробке с надписью «Новичок». Да, просроченный, ну и что? Завхоз сказал, не спишет. А если выкинем — из зарплаты вычтет. Так что пока этот не сносишь, новых ядов нам не дадут.

5. Контролируй, чтобы в больнице сразу ввели объекту атропин. И вызывай лучших московских врачей на консилиум, как Быкову и Навальному. Нет, простым, милым нашему сердцу россиянам, мы такое обеспечить не можем. Только врагам.

6. Никогда не заметай следы. Трави там, где камеры запечатлеют тебя на фоне шпилей. И там, где малейшее изменение состояния объекта окажется у всех на виду — лучше всего в самолете. Там, бок о бок с коллегами, семьей или просто любопытными, каждый чих будет замечен, а потеря сознания приведет к экстренной посадке. Не дай тебе Феликс Эдмундович подлить яд на ночь, когда объект собирается уснуть в одиночестве. Так ведь можно и не проснуться.

7. Никогда не заметай следы-2. О том, что объект пытались устранить, должно узнать как можно больше людей. Нет, брать на себя ответственность никто по-прежнему не собирается. Но ты должен подготовить все условия для вывоза объекта на территорию, неподконтрольную российским спецслужбам. Желательно, в Германию. Желательно, в клинику Charite — у нас с ними контракт на оптовые поставки. Потому что режим, — запомни, — жесток. Мы должны не только отравить, но и откачать объект. А если у него подписка о невыезде, то метнись в Следком , реши вопрос. А потом бегом в МИД . Пусть выписывают стопку виз для немецких врачей. Мы же всегда так делаем, когда хотим кого-то со свету сжить. И — главное — торопи Минздрав . Объект нужно непременно отдать в течение первых трех дней, чтобы «Новичок» бил в нос первому же немецкому санитару. Нет, остальных больных, оплативших лечение за рубежом, мы выпустить из страны не можем, да и в Германии не примут. У нас же пандемия, закрытые границы и прочий карантин. Даже в случае тяжелой онкологии. Навальный — это другое, дело государственной важности.

8. Не думай об объекте свысока. Учитывай его личные обстоятельства. Бери пример с отравления Пети Верзилова. Время было выбрано максимально удобное для раскрутки его расследования. Вот только он получил данные о том, «кто убил Расторгуева, Джемаля и Радченко в ЦАР», как тут же в бреду отправился на больничную койку, а потом и в Charite. Пресс-конференции, громкие заявления, Ходорковский на трибуне скандирует, что Верзилов нашел убийц, за то его и устранили. И не наша в том вина, что расследование Пети оказалось пустышкой и провалилось. Мы вложились в раскрутку, как родному. А Петя, как всегда, подкачал.

9. Если не получилось дотравить объект до света в конце тоннеля, не переживай. Мы ж не звери, не оштрафуем. Мы дадим еще один шанс. И еще один. Ты, главное, не расстраивайся. У нас так всегда — безлимитный тариф на попытки кого-нибудь отравить. Не смог с Володей Кара-Мурзой? Ну попробуй с Быковым. Снова осечка? Давай еще раз Кара-Мурзу. Опять мимо? Ну, пробуй со Скрипалями. И тут не получилось? Давай Сергея Мохова , тот, что муж Любы Соболь. Не смог? Тогда бери Петю Верзилова. Не справился? Вот тебе в качестве бонуса Алеша Навальный. Россия — страна больших возможностей!

10. Ну и главная заповедь. Никогда. Слышишь, никогда. Ни при каких обстоятельствах не убивай того, кого тебе поручили убить. Используй доверенный тебе «Новичок» филигранно и виртуозно, привлеки внимание всего мира, но жертва режима должна остаться жива. Мало того, следи, чтобы летучим ядом не отравились спутники объекта. Как это сделать в замкнутом пространстве, решай сам, на то ты и в погонах.

Кот Скрипаля,