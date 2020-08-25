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Минздрав разрешил провести новые исследования российской вакцины от коронавируса 

Lenta.ru и ещё 3 23 минуты назад
Минздрав разрешил новые исследования российской вакцины
Фото: РИА Новости
Минздрав разрешил центру имени Гамалеи провести новые, пострегистрационные исследования российской вакцины от коронавируса. Об этом сообщается на сайте министерства.
В пресс-службе добавили, что в исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев старше 18 лет. Они будут участвовать в испытаниях в течение полугода со дня вакцинации.
В сообщении отмечается, что исследование пройдет на базе государственных лечебных учреждений Москвы.
О пострегистрационных испытаниях вакцины 20 августа рассказал замдиректора центра имени Гамалеи Денис Логунов. Он объяснил, что новые исследования нужны, потому что центр получил регистрационное удостоверение для препарата, в связи с чем надо оценить его эпидемиологическую эффективность, а также изучить иммуногенность и безопасность. Выборки в 40 тысяч человек будет достаточно, чтобы понять, достойна ли российская вакцина постоянной регистрации, добавил Логунов.
О регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса 11 августа объявил президент Владимир Путин. Препарат получил название «Спутник V», его производство было запущено 15 августа. Первыми вакцинацию пройдут врачи и пациенты из групп риска, массовая вакцинация россиян начнется приблизительно в середине сентября. В России также проходят испытания второй вакцины, разработанной центром «Вектор». Предполагается, что они завершатся в сентябре, а к этапу регистрации препарат подойдет в октябре. Производство планируется начать в ноябре.
Ранее в России запустили официальный сайт первой зарегистрированной вакцины от коронавируса. Там приведена вся общая информация и главные новости о российской разработке. Сайт доступен на семи языках.
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Комментарии
Общество , Владимир Путин , Минздрав РФ , Москва
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