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Рамблер, какие новости? 

Сергей Василенок 38 минут назад
В ФРГ выяснили чем «отравили» Навального
Фото: ТАСС
"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
  • Тревожный звоночек. Лукашенко опять поговорил с Путиным по телефону и запросил у него военную помощь;
  • «Это отравление». Немецкие врачи раскрыли подробности о состоянии Алексея Навального;
  • Россия отдыхает. Ещё семь стран в ближайшее время могут открыть границы для наших соотечественников;
  • Силиконовая грудь против коронавируса. Модель Playboy сделала бикини из медицинских масок.
Подкаст доступен в Google Подкастах, Castbox, Apple Podcasts, Яндекс. Музыке и Вконтакте.
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
Общество , Apple , Google
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