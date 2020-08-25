В ФРГ выяснили чем «отравили» Навального

"Рамблер, какие новости?" — новостной подкаст портала Рамблер. Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные:
- Тревожный звоночек. Лукашенко опять поговорил с Путиным по телефону и запросил у него военную помощь;
- «Это отравление». Немецкие врачи раскрыли подробности о состоянии Алексея Навального;
- Россия отдыхает. Ещё семь стран в ближайшее время могут открыть границы для наших соотечественников;
- Силиконовая грудь против коронавируса. Модель Playboy сделала бикини из медицинских масок.
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