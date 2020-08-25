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Карантин спровоцировал рост разводов в России 

News.ru 1 час назад
Карантин спровоцировал рост разводов в России
Фото: News.ru
На июнь этого года в стране зарегистрировано 45,8 тыс. разводов.
Это в 2,5 раза больше, чем в мае этого года, но практически столько же, сколько приходилось на июнь прошлого года. Однако и этот всплеск разводов произошёл на фоне всё ещё продолжающихся ограничений, сообщают «Известия».
Самый высокий коэффициент разводимости в первом полугодии пришёлся на Республику Алтай и составил 4,3%, второй — на Ямало-Ненецкий автономный округ — 4,2%. На третьем месте по числу разводов оказалась Калининградская область — 4,2%, затем Амурская и Магаданская — по 4,1%.
В целом с января по июль текущего года число разводов стало заметно ниже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Оно снизилось на 34,7%. Специалисты считают, что это также связано с ограничительными мерами. Некоторое снижение было зарегистрировано в марте, пик падения разводов пришёлся на апрель и составил всего 13,8 тыс. разводов, тогда как в апреле прошлого года их было зарегистрировано 53 тыс.
В мае, когда продолжали действовать ограничения, а более трети месяца пришлось на нерабочие дни, число разводов выросло до 19 тыс.
Ранее NEWS.ru сообщал, что количество разводов среди знаменитостей во время карантина увеличилось. Самым постоянным в выборе партнёров стал Гарик Харламов. Комик пережил всего два развода.
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Комментарии
Общество , Социология , Гарик Харламов , газета "Известия"
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