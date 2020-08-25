Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Судьба Белоруссии. Главное

В Чечне построят 40 новых школ 

Lenta.ru и ещё 5 1 час назад
В Чечне построят 40 новых школ
Фото: РИА Новости
Власти Чечни планируют построить в республике 40 новых общеобразовательных школ к 2024 году. Об этом сообщается на сайте главы региона.
Благодаря строительству учебных учреждений в Чечне будет доступно 26,6 тысячи дополнительных школьных мест. Также к 2024 году в республике появится две школы-интерната на 396 мест.
По данным местных властей, численность школьников в 2020/21 учебном году составит 295,7 тысячи, что на 8,5 тысячи больше, чем в прошлом году.
Строительство новых школ в России предусмотрено национальным проектом «Образование», который будет реализован до конца 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 миллиарда рублей. Среди основных целей нацпроекта — обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.
Видео дня. Ефремов снова нанял Пашаева
Последние новости
Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам» Пенсионный фонд России поймали на выплатах «мертвым душам» В России отказались переносить начало учебного года В России отказались переносить начало учебного года
Общество , Образование , Чеченская Республика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Китай уничтожает планету»
«Китай уничтожает планету»
Мясников предположил, как мог отравиться Навальный
Мясников предположил, как мог отравиться Навальный
В России нашли «концлагерь для детей»
В России нашли «концлагерь для детей»
Отец погибшего при взрыве ребенка обратился к россиянам
Отец погибшего при взрыве ребенка обратился к россиянам
Видео
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
00:31
Опубликовано видео инцидента с шарами на белорусско-литовской границе
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
00:34
Массовая драка туристов с охранниками на пляже в Сочи попала на видео
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
00:26
Пилот MotoGP спрыгнул с мотоцикла на скорости 230 километров в час и попал на видео
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
01:05
«Безумно удачная» шайба Радулова в плей-офф НХЛ попала на видео
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
00:21
Стас Барецкий подрался с солистом группы «Корни» и попал на видео
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
01:21
Опубликовано видео с конкурса «Снайперский рубеж»
Армия
Туристов из горящей Анапы эвакуировали за деньги
00:36
Туристов из горящей Анапы эвакуировали за деньги
Происшествия
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
01:45
Отдыхающие в Крыму россиянки массово забеременели
Общество
Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек
01:15
Кровавая бойня в Ингушетии: пострадали 12 человек
Происшествия Катастрофы
В России бьют тревогу: военная техника оказалась зависима от США
02:14
В России бьют тревогу: военная техника оказалась зависима от США
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение