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Родителям пропагандирующих АУЕ детей может грозить штраф до 700 тыс. рублей 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Родителей пропагандирующих АУЕ детей накажут
Фото: РИА Новости
Родителям, чьи дети пропагандируют движение АУЕ, может грозить штраф до 700 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководителя аппарата Ассоциации юристов России Станислава Александрова.
По его словам, будет действовать два вида наказания. В первом случае родители будут нести ответственность за своих несовершеннолетних детей, штраф будет определен в зависимости от квалификации дела (максимальная сумма штрафа — 700 тысяч рублей).
Во втором случае к несовершеннолетнему могут быть применены воспитательные меры.
Александров также напомнил, что выкрики с призывами вступить в запрещенную организацию АУЕ считаются преступлением. А участие в таком движении уголовно наказуемо, в том числе для несовершеннолетних.
Ранее Верховный суд России постановил признать движение "Арестантское уголовное единство" (АУЕ) экстремистской организацией.
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