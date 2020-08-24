Россияне нашли новые способы попасть в Европу

Ломидзе напомнила, что для посещения большинства стран Евросоюза сейчас необходимо иметь серьезные основания: гражданство, вид на жительство, студенческую визу. Еще один легальный способ - отправиться на лечение и предъявить соответствующие документы.

По словам Ломидзе, некоторые сервисы помогают оформить такие документы. Цены на справки варьируются от двух до 60 тысяч рублей.

По данным АТОР, чаще всего туристы с липовыми справками отправляются в ЕС на вывозных рейсах «Аэрофлота» или со стыковками в Стамбуле или Великобритании.

Ломидзе подчеркнула, что подделка документов является нарушением закона, ответственность за это грозит как туристу, так и оформившим ему справку людям.

Как сообщал «Рамблер», Россия возобновила международное сообщение с 1 августа.