Названо имя адвоката Ефремова

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Названо имя нового адвоката Ефремова
Алиса Селезнёва
1 час назад
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15
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Адвокат
Эльман Пашаев
заявил, что вновь заключил соглашение с отказавшимся от его услуг
Михаилом Ефремовым
и будет защищать актера в суде. Об этом
сообщает
«Московский комсомолец».
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