Названо имя адвоката Ефремова

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Названо имя нового адвоката Ефремова 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Адвокат Эльман Пашаев заявил, что вновь заключил соглашение с отказавшимся от его услуг Михаилом Ефремовым и будет защищать актера в суде. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Общество , Видео , Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов
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