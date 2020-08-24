«Гореть в аду»: Прилепин обрушился на Ефремова 

«Такое ощущение, что вышел человек, снял штаны и говорит, что это его линия защиты. Я, как человек наивный и идеалистичный, верил, что его раскаяние будет огромно. Что это станет черной дырой во всю его душу», — заявил писатель.

По словам Прилепина, он «по Достоевскому» всегда с сочувствием относился к людям, совершившим чудовищные преступления.

«Я, конечно, понимаю, какой это ужас — через всю жизнь тащить преступление. Потому что ты с этим сначала будешь жить, а потом и в аду еще гореть», — объяснил он.

Однако после отказа Ефремова от оппозиционных взглядов и демонстрации портрета Владимира Путина жалеть актера он перестал.

«Не хочется даже злорадствовать — настолько это выглядит жалко и неубедительно», — сказал писатель.

Он отметил, что за решеткой оказывались многие оппозиционно настроенные люди, но они и в тюрьме «вели себя как и раньше».

Как сообщал «Рамблер», Ефремова судят за аварию, произошедшую в Москве 8 июня. Автомобиль актера врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.

Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Захарова. Он заявил, что поможет им «всеми средствами», если они согласятся принять его помощь. Актер назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить».