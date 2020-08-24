Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

«Гореть в аду»: Прилепин обрушился на Ефремова 

Мария Иванова 15 минут назад
«Гореть в аду»: Прилепин обрушился на Ефремова
Фото: РИА Новости
Писатель Захар Прилепин рассказал, что ждал от актера Михаила Ефремова огромного раскаяния, и обескуражен его поведением и заявлениями его адвокатов. Об этом сообщает «Свободная пресса».

«Такое ощущение, что вышел человек, снял штаны и говорит, что это его линия защиты. Я, как человек наивный и идеалистичный, верил, что его раскаяние будет огромно. Что это станет черной дырой во всю его душу», — заявил писатель.

По словам Прилепина, он «по Достоевскому» всегда с сочувствием относился к людям, совершившим чудовищные преступления.

«Я, конечно, понимаю, какой это ужас — через всю жизнь тащить преступление. Потому что ты с этим сначала будешь жить, а потом и в аду еще гореть», — объяснил он.

Однако после отказа Ефремова от оппозиционных взглядов и демонстрации портрета Владимира Путина жалеть актера он перестал.

«Не хочется даже злорадствовать — настолько это выглядит жалко и неубедительно», — сказал писатель.

Он отметил, что за решеткой оказывались многие оппозиционно настроенные люди, но они и в тюрьме «вели себя как и раньше».
Как сообщал «Рамблер», Ефремова судят за аварию, произошедшую в Москве 8 июня. Автомобиль актера врезался в фургон, водитель которого Сергей Захаров впоследствии погиб.
Позже выяснилось, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Актера отправили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.
Через несколько дней после ДТП на YouTube-канале GrazhdaninPoet появилось обращение Ефремова, в котором он попросил прощения у семьи Захарова. Он заявил, что поможет им «всеми средствами», если они согласятся принять его помощь. Актер назвал это «не попыткой откупиться, а попыткой искупить».
Позже адвокат Эльман Пашаев рассказал, что Ефремов заявляет о своей невиновности в ДТП. Актер подтвердил это в суде, заявив, что «ничего не помнит». Позже он добавил, что «на 90 процентов уверен», что сидел на пассажирском сиденье, а на водительское кресло его «тащили».
Комментарии 1
Общество , Шоу-бизнес , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Захар Прилепин , Сергей Захаров , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Перепалка мужчин в Москве закончилась массовой дракой
Перепалка мужчин в Москве закончилась массовой дракой
Германия сделала заявление по делу Навального
Германия сделала заявление по делу Навального
Пожилая москвичка умерла в туалете из-за гвоздя
Пожилая москвичка умерла в туалете из-за гвоздя
Видео
Задержание криминального авторитета попало на видео
00:34
Задержание криминального авторитета попало на видео
Происшествия
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
00:06
Коля Лукашенко в военной форме взял автомат и попал на видео
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
00:24
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
00:26
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
00:18
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
Армия
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
01:08
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
Шоу-бизнес
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
00:16
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
Шоу-бизнес Статьи
В России заявили о проигрыше Лукашенко
01:04
В России заявили о проигрыше Лукашенко
Политика
Опубликовано видео открытия форума «Армия-2020»
02:14
Опубликовано видео открытия форума «Армия-2020»
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение