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В Совфеде оценили ситуацию с началом учебного года 

RT на русском и ещё 3 1 час назад
В Совфеде оценили ситуацию с началом учебного года
Фото: РИА Новости
Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко рассказала, что школы могут быть переведены на дистанционное обучение только в случае второй волны коронавируса и только на временной основе.
Об этом она заявила в эфире НСН.

«Все школы очень хотят, чтобы 1 сентября все дети сели за парту. Детям в очной форме тоже легче усваивать материал. Конечно, если начнётся вторая волна коронавирусной инфекции, то в целях безопасности перевод на дистанционное обучение временно возможен… Но сразу отмечу, что все образовательные учреждения настроены именно на очную форму обучения», — отметила сенатор.

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Общество , Политика , Инна Святенко , Совет Федерации
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