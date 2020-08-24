После отдыха в Турции к россиянам приходит полиция

Туристы, которые в августе вернулись с отдыха в Турции , рассказали, что им начали звонить, а также приходить домой полицейские, сообщает TourDom.ru.

"Мы вернулись из Кемера. В Шереметьево прошли погранконтроль, после него люди в синих халатах собрали анкеты, сверив паспортные данные, — рассказывает Алла из Твери. — Тесты мы сдали утром у себя в городе по 1500 рублей с человека, получили отрицательные результаты. Час назад был звонок от участкового, который поинтересовался, откуда мы прилетели, сдали ли тесты, и предупредил, что еще свяжется со мной и будет интересоваться здоровьем".

По ее словам, через пять минут после разговора в домофон позвонили полицейские. Собрали ту же самую информацию, они не знали о звонке участкового. "Все достойно, прилично. Полиция бдит!" — говорит Алла.

Аналогичная история случилась с Еленой, которая была в Турции с 10 по 14 августа: "Ко мне вчера пришли и спросили, дома ли я после Турции. Мама сказала, что нет, и они ушли".