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Туристы рассказали, что после приезда из Турции к ним приходит полиция 

РИА Новости и ещё 4 35 минут назад
После отдыха в Турции к россиянам приходит полиция
Фото: РИА Новости
Туристы, которые в августе вернулись с отдыха в Турции, рассказали, что им начали звонить, а также приходить домой полицейские, сообщает TourDom.ru.

"Мы вернулись из Кемера. В Шереметьево прошли погранконтроль, после него люди в синих халатах собрали анкеты, сверив паспортные данные, — рассказывает Алла из Твери. — Тесты мы сдали утром у себя в городе по 1500 рублей с человека, получили отрицательные результаты. Час назад был звонок от участкового, который поинтересовался, откуда мы прилетели, сдали ли тесты, и предупредил, что еще свяжется со мной и будет интересоваться здоровьем".

По ее словам, через пять минут после разговора в домофон позвонили полицейские. Собрали ту же самую информацию, они не знали о звонке участкового. "Все достойно, прилично. Полиция бдит!" — говорит Алла.
Аналогичная история случилась с Еленой, которая была в Турции с 10 по 14 августа: "Ко мне вчера пришли и спросили, дома ли я после Турции. Мама сказала, что нет, и они ушли".
Эксперты поясняют, что такая активность полицейских объясняется требованиями Роспотребнадзора. Ведомство строго регламентирует порядок возвращения туристов на родину после поездки за рубеж. Так, путешественникам необходимо заполнить специальную форму на сайте Госуслуг, а затем в течение трех дней пройти тест на коронавирус и предоставить результаты. В случае неисполнения данных требований граждан будут привлекать по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологи благополучия населения", то есть штрафовать на 15–40 тысяч рублей.
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Комментарии
Общество , Другое , Происшествия , Аэропорт Шереметьево , Роспотребнадзор , Тверь , Турция
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