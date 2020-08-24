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Пенсионер из Свердловской области сдавал ЕГЭ несколько лет подряд 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Пенсионер сдавал ЕГЭ несколько лет подряд
Фото: Евгений Самарин/mos.ru
73-летний житель Свердловской области в 2020 году сдал ЕГЭ в четвёртый или пятый раз, заявила начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодёжной политики региона Татьяна Умнова.
По её словам, в этом году пенсионер выбрал для сдачи обществознание, в то время как в прошлые годы его выбор предметов был более широким.
Согласно информации департамента информполитики Свердловской области, 128 выпускников сдали один из экзаменов на 100 баллов, тогда как восемь получили максимальный результат сразу по двум предметам. В целом, по данным РИА Новости, в текущем году в регионе сдавали ЕГЭ свыше 17 тысяч человек, в том числе более 100 жителей других областей, оставшихся в Свердловской области из-за пандемии коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал, что выпускники в этом году выбирают вузы ниже уровнем, чем планировали изначально. Это обусловлено тем, что пандемия коронавируса оставила вчерашних школьников в заведомо проигрышном положении.
Так, баллы по ЕГЭ ниже ожидаемых получили 45% выпускников, хотя в целом результаты экзамена оказались не хуже, чем в прошлые годы.
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Комментарии
Общество , Образование , Минобрнауки , Свердловская Область
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