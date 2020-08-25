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Опрос показал, что большинство россиян не боятся заболеть COVID-19 

РИА Новости и ещё 5 1 час назад
Россияне перестали бояться заболеть COVID-19
Фото: РИА Новости
Большинство россиян (61%) не боятся заболеть коронавирусной инфекцией, а 13% готовы прийти в офис с недомоганием, показал опрос сервиса "Работа.ру", который имеется в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным опроса, треть (33%) респондентов боятся заразиться коронавирусом, а переболели или болеют им только 6%.
Говоря о предпринимаемых мерах для защиты здоровья, большинство опрошенных (60%) отметили, что носят маски в общественных местах, 40% регулярно обрабатывают руки санитайзером, 17% не пользуются общественным транспортом, а 16% надевают перчатки в общественных местах.
Еще 8% опрошенных продолжают соблюдать самоизоляцию и не выходят из дома без веской причины, 7% ответили, что предпринимают другие меры, а 29% отметили, что не делают для защиты ничего.
При этом, отвечая на вопрос: "Что вы сделаете, если почувствуете недомогание?", 13% ответили, что продолжат ходить на работу. О планах взять больничный при недомогании заявило большинство (59%) опрошенных, примерно каждый шестой (15%) отпросится у начальника и будет работать из дома, еще 13% также отпросятся, но работу приостановят.

"За время пандемии россияне стали более внимательно относиться к своему здоровью и здоровью своих коллег. Согласно нашему исследованию, при симптомах ОРВИ продолжили бы ходить на работу только 13%, тогда как в марте 2020 года этот показатель был существенно выше (примерно 37% респондентов)", — прокомментировала данные опроса Head of HR сервиса "Работа.ру" Юлия Санина.

По ее словам, число тех, кто берет больничный, также выросло с 38% в марте до 59% в августе. Однако поскольку большинство россиян уверены в своей неуязвимости перед коронавирусом, ответственность за здоровье сотрудников ляжет на плечи работодателей, добавила Санина, уточнив, что им предстоит разъяснить не только серьезность ситуации, но и важность соблюдения противовирусных мер.
Опрос проводился в августе среди более чем 5 тысяч сотрудников российских компаний из всех округов России.
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Общество , РИА Новости
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