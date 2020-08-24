Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Правительство опровергло новые данные о международных перелетах 

РИА Новости и ещё 4 1 час назад
В РФ уточнили новые данные о международных перелетах
Фото: РИА Новости
Новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяна Голиковой.
Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники сообщила, что российские власти готовят новый список стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе. По данным газеты, среди них — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай).

"В настоящий момент нет новых решений по возобновлению международного авиасообщения с иностранными государствами", — заявили в секретариате Голиковой, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
Последние новости
Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального Немецкие СМИ сообщили о состоянии Навального Реабилитолог оценила шансы Навального "выкарабкаться" после комы Реабилитолог оценила шансы Навального "выкарабкаться" после комы Летевшая с Навальным женщина раскрыла подробности ЧП Летевшая с Навальным женщина раскрыла подробности ЧП
Общество , Политика , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«В ближайшие дни»: Лукашенко сделал заявление
«В ближайшие дни»: Лукашенко сделал заявление
Зеленский поменял состав СНБО
Зеленский поменял состав СНБО
Трамп простился с умершим братом
Трамп простился с умершим братом
Ефремов перевел деньги родственникам погибшего Захарова
Ефремов перевел деньги родственникам погибшего Захарова
Видео
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
00:26
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
00:18
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
Армия
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
01:08
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
Шоу-бизнес
Опубликовано видео открытия форума «Армия-2020»
02:14
Опубликовано видео открытия форума «Армия-2020»
Политика
Появилось видео взорванного газопровода в Сирии
00:40
Появилось видео взорванного газопровода в Сирии
Происшествия
Госчиновник публично спел песню об убийстве русских
00:47
Госчиновник публично спел песню об убийстве русских
В мире Украина
Немецкие медики оценили состояние Навального
00:42
Немецкие медики оценили состояние Навального
Общество
Лукашенко пролетел над митингом и попал на видео
02:15
Лукашенко пролетел над митингом и попал на видео
Политика
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
00:59
Россиянин посадил ребенка за руль квадроцикла и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение