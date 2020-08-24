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Минприроды поддержало идею придать Куштау статус особо охраняемой территории 

ТАСС и ещё 13 1 час назад
Решен вопрос статуса Куштау
Фото: depositphotos.com
Министерство природных ресурсов и экологии России готово помочь в создании особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения в районе горы Куштау в Башкирии, где произошел конфликт между добытчиками соды и экологическими активистами. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

"22 августа Минприроды России получило письмо главы Республики Башкортостан с предложением создать на горе Куштау ООПТ регионального значения. Минприроды России со своей стороны готово оказать содействие в создании ООПТ", — говорится в сообщении.

В министерстве считают, шиханы имеют значительный рекреационный потенциал, и в будущем здесь можно создать ООПТ федерального значения.
Шиханы — древние коралловые рифы, образовавшиеся на дне Пермского моря. Их возраст более 230 трлн лет. Они внесены в Список геологического наследия всемирного значения Geosites. Подобные горы есть только в Австралии.
Начало геологоразведочных работ на Куштау вызвало протест местных жителей, которые провели в начале августа несколько акций в защиту горы. 15 августа во время одной из них полиция задержала 22 человека. Власти региона приняли решение приостановить работы.
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Общество , Минприроды , Башкортостан
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