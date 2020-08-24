Решен вопрос статуса Куштау

"22 августа Минприроды России получило письмо главы Республики Башкортостан с предложением создать на горе Куштау ООПТ регионального значения. Минприроды России со своей стороны готово оказать содействие в создании ООПТ", — говорится в сообщении.

В министерстве считают, шиханы имеют значительный рекреационный потенциал, и в будущем здесь можно создать ООПТ федерального значения.

Шиханы — древние коралловые рифы, образовавшиеся на дне Пермского моря. Их возраст более 230 трлн лет. Они внесены в Список геологического наследия всемирного значения Geosites. Подобные горы есть только в Австралии.

Начало геологоразведочных работ на Куштау вызвало протест местных жителей, которые провели в начале августа несколько акций в защиту горы. 15 августа во время одной из них полиция задержала 22 человека. Власти региона приняли решение приостановить работы.