Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Россияне нашли лазейки для отдыха в Европе 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Россияне нашли лазейки для отдыха в Европе
Фото: ТАСС
Российские туристы нашли лазейки для отдыха в европейских странах во время пандемии коронавируса и введенных на ее фоне ограничений. Соответствующей информацией они делятся в соцсетях, сообщает портал Ассоциации туроператоров России (АТОР) .
Отмечается, что легально попасть в Европу в настоящее время можно только по уважительной причине — к примеру, при наличии вида на жительство, гражданства, права на учебу, лечение, работу или уход за близкими родственниками в той или иной стране.
При этом в сети предлагается множество способов пересечь границу в обход существующих условий. В частности, россиянам предлагают оформить медицинские справки для выезда за рубеж за сумму от двух до 60 тысяч рублей, а по возвращении в Россию — готовый тест на COVID-19 с отрицательным результатом.
Кроме того, для того, чтобы вылететь за пределы страны, путешественники могут воспользоваться либо прямыми вывозными рейсами и стыковочными маршрутами через Турцию и Великобританию, либо услугами частного бизнес-джета, либо трансфером через Белоруссию.
В свою очередь в Правовой службе АТОР подчеркнули, что любые подобные практики являются нарушением закона, за которое как туриста, так и организатора выезда можно привлечь к ответственности.

«Мы настоятельно советуем туристам дождаться возобновления авиасообщения и спланировать свой отдых с привлечением профессиональных компаний — туроператоров, которые организуют тур в соответствии с законодательством и на условиях безопасности», — заключила глава службы Надежда Ефремова.

19 августа сообщалось, что в Европе задумались о новых правилах въезда для туристов после очередных вспышек коронавирусной инфекции и возвращения ряда ограничений из-за пандемии — там обсуждается возможность двойного тестирования иностранных граждан на COVID-19.
Совет ЕС ранее согласовал списки стран, граждане которых могут въезжать на территорию объединения. Исходя из последней корректировки, в списки вошли десять стран, России в них нет. Перечень стран будет вновь пересмотрен. Критериями при отборе станут эпидемиологическая обстановка в стране, меры для сдерживания эпидемии, а также «экономические и социальные соображения».
Видео дня. Лукашенко прилетел в свою резиденцию в Минске с автоматом в руках
Последние новости
В Белоруссии задержали лидеров Координационного совета оппозиции В Белоруссии задержали лидеров Координационного совета оппозиции Создана самая эффективная вакцина от коронавируса Создана самая эффективная вакцина от коронавируса Избежавший линчевания убийца российской школьницы получил пожизненное Избежавший линчевания убийца российской школьницы получил пожизненное
Комментарии
Общество , Надежда Ефремова , Ассоциация туроператоров России , Совет Европы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Родителей школьников призвали готовиться к худшему
Родителей школьников призвали готовиться к худшему
Швеция оставила Белоруссию без денег
Швеция оставила Белоруссию без денег
Страны Северной Европы закрываются
Страны Северной Европы закрываются
Белорусы обратились к Путину
Белорусы обратились к Путину
Видео
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
00:24
Опубликовано видео нокаута в бою Поветкина с Уайтом
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
00:26
Ефремов покинул суд под крики «Алкаш!» и попал на видео
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
00:38
Опубликовано видео лесного пожара в Калифорнии
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
00:18
Появилось видео cтрельбы расчетов РСЗО «Торнадо-Г»
Армия
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
01:08
Опубликовано видео с конкурса «Миссис Россия 2020»
Шоу-бизнес
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
00:16
Из праха Легкоступовой предложили сделать украшения
Шоу-бизнес Статьи
Опубликовано видео открытия форума «Армия-2020»
02:14
Опубликовано видео открытия форума «Армия-2020»
Политика
Появилось видео взорванного газопровода в Сирии
00:40
Появилось видео взорванного газопровода в Сирии
Происшествия
Власти Германии сделали заявление об отравлении Навального
03:37
Власти Германии сделали заявление об отравлении Навального
В мире
Власти раскрыли планы по формату обучения в Москве
03:21
Власти раскрыли планы по формату обучения в Москве
Новости Москвы Образование
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение