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СМИ: владельцев животных обяжут маркировать их за свой счет 

Вечерняя Москва 1 час назад
Обязательное маркирование домашних животных в России будет проводиться за счет их владельцев. Об этом говорится в соответствующем законопроекте, который подготовили в Министерстве сельского хозяйства РФ.
Минсельхоз планирует внести в Государственную думу законопроект об обязательной идентификации животных. Глава комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов пояснил, что эти поправки нужны для того, чтобы полноценно заработал закон «Об ответственном обращении с животными» и в дальнейшем — соответствующие нормы КоАП, потому что сейчас доказать, что животное принадлежит конкретному человеку, не представляется возможным.
Новым законопроектом предусмотрено маркирование животных за счет их владельцев самостоятельно или с привлечением иных лиц. Процедура маркирования и учета животных будет обязательной для предотвращения распространения заразных болезней животных и для выявления источников их возбудителей, сообщают «Известия».
В случае неисполнения данной обязанности хозяев питомцев будут привлекать к административной ответственности. Сейчас установлен штраф за нарушение ветеринарных правил для граждан от 500 до 1 тысячи рублей.
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Общество , Видео , Политика , Владимир Бурматов , Госдума , Минсельхоз , газета "Известия"
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