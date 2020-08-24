Минсельхоз планирует внести в Государственную думу законопроект об обязательной идентификации животных. Глава комитета нижней палаты парламента по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов пояснил, что эти поправки нужны для того, чтобы полноценно заработал закон «Об ответственном обращении с животными» и в дальнейшем — соответствующие нормы КоАП, потому что сейчас доказать, что животное принадлежит конкретному человеку, не представляется возможным.

Новым законопроектом предусмотрено маркирование животных за счет их владельцев самостоятельно или с привлечением иных лиц. Процедура маркирования и учета животных будет обязательной для предотвращения распространения заразных болезней животных и для выявления источников их возбудителей, сообщают «Известия».

В случае неисполнения данной обязанности хозяев питомцев будут привлекать к административной ответственности. Сейчас установлен штраф за нарушение ветеринарных правил для граждан от 500 до 1 тысячи рублей.