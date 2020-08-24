Законопроект об обязательном маркировании домашних животных предусматривает, что оно будет проводиться за счет их владельцев, пишет в понедельник газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза

Ранее "Известия" сообщили, что Минсельхоз планирует внести в Госдуму законопроект об обязательной идентификации животных. Как пояснил РИА Новости глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов , эти поправки необходимы для того, чтобы полноценно заработал закон "Об ответственном обращении с животными" и в дальнейшем — соответствующие нормы КоАП, так как в настоящее время доказать, что животное принадлежит конкретному человеку, невозможно.

Как пишут "Известия", законопроектом "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии" предусмотрено маркирование животных за счет их владельцев самостоятельно или с привлечением иных лиц. Процедура маркирования и учета животных должна быть обязательной для предотвращения распространения заразных болезней животных, а также для выявления источников их возбудителей, отмечает газета.

Как пояснили изданию в пресс-службе ведомства, в случае неисполнения указанной обязанности владельцев будут привлекать к административной ответственности. Сейчас статьей 10.6 КоАП установлен штраф за нарушение ветеринарных правил для граждан от 500 до 1 тысячи рублей.

Сейчас документ проходит процедуру межведомственного согласования, после чего он будет представлен в правительство, которое внесет его в Госдуму. Исходя из текста документа, новые нормы вступят в силу с января следующего года.