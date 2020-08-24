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Дан прогноз по состоянию Навального 

Lenta.ru 56 минут назад
Основатель организации Cinema fоr Peace Яка Бизиль дал прогноз по состоянию оппозиционера Алексея Навального в интервью изданию Bild.
По словам Бизиля, Навальный выживет. При этом в течение нескольких месяцев он будет недееспособен.
Издание утверждает, что российский оппозиционер был отравлен ядом. Однако ранее в Минздраве заявили, что данные анализов опровергли предположения о возможности отравления опасными веществами. Не было найдено оксибутиратов, барбитуратов, стрихнина, судорожных или синтетических ядов, только следы алкоголя и кофеина.
Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза ему поставили «отравление неустановленным психодислептиком» (галлюциногеном). Пресс-секретарь Навального утверждала, что в день вылета он ничего не ел и выпил только чай в кофейне томского аэропорта.
Днем 22 августа оппозиционера доставили в берлинскую клинику. Медики оценивают состояние пациента как стабильное.
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Общество , Видео , Алексей Навальный , Минздрав РФ
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