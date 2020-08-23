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Белоруссия в огне. Главное

У «дела Ефремова» появился свой мем 

Ирина Лебедева 6 минут назад
Раскрыта личность ставшей мемом фанатки Ефремова
Фото: РИА Новости
Ни одно заседание суда по делу о смертельном ДТП с Михаилом Ефремовым не обходится без колоритной пожилой дамы.
Журналисты издания Life.ru задали женщине несколько вопросов.
Как оказалось, Татьяна — так она представилась — ранее работала картографом, но уже давно на пенсии, ей 81 год. Себя она называет «борцом за правду».

«Я поклонница правды. Всё время хожу на заседания, с самого начала», — сказала она.

Татьяна поддержала решение Ефремов сменить адвоката, по ее мнению, тому нужен специалист побойчее, которого «не будут забивать».
А для адвоката потерпевших, Добровинского, она приготовила сюрприз — вязаную свинку, которою носит в сумке и вручит при первом удобном случае.
Как ранее писал «Рамблер», телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры еще одной аварии с участием Михаила Ефремова, произошедшей 22 октября 2019 года.
Общество , Михаил Ефремов , РЕН ТВ
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