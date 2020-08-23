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Ставшая мемом поклонница Ефремова объяснила своё нахождение на заседаниях 

News.ru 1 час назад
Раскрыта личность ставшей мемом фанатки Ефремова
Фото: РИА Новости
Пожилая женщина, которую неоднократно замечали у здания Пресненского суда Москвы, рассказала, что она борец за правду. Она также считает, что артисту Михаилу Ефремову нужен сильный адвокат.
Как выяснило издание Life.ru, женщине, которую неоднократно замечали у здания Пресненского суда Москвы 81 год и её зовут Татьяна. По её словам, она «борец за правду».

Я поклонница правды. Всё время хожу на заседания, с самого начала, — заявила Татьяна.

Женщина считает, что актёру, отказавшемуся от услуг адвоката Эльмана Пашаева, стоит подыскать юриста посильнее, «которого не будут забивать». Кроме того, она носит с собой вязанную свинку, которую она хочет подарить адвокату потерпевшей стороны Александру Добровинскому.
Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы, на Смоленской площади. Автомобиль Jeep Grand Cherokee, которым он управлял, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada. 57-летний водитель-курьер Сергей Захаров от полученных травм скончался в больнице. У него остались пожилая мать, жена и двое детей.
Ранее Ефремов отказался от услуг своих адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Суд выделил время для того, чтобы артист нашёл новых защитников до 24 августа.
Как писал NEWS.ru, одна из его поклонниц Ефремова заявила, что смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова является провокацией с целью очернить талантливого актёра. На самом же деле его подставили недоброжелатели. Более того, в момент аварии артиста в машине вовсе не было.
По убеждению женщины, за рулём находился каскадёр, а Ефремова накачали алкоголем и наркотиками и потом привезли к месту происшествия и «высадили на клумбу».
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Комментарии 4
Общество , Эльман Пашаев , Александр Добровинский , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Москва
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