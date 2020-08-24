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Путин и Лукашенко договорились об испытании вакцины на белорусах 

Газета.Ru и ещё 40 1 час назад
Российскую вакцину испытают на белорусах
Фото: пресс-служба Минздрава России
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко договорился о проведении испытаний вакцины от коронавируса на гражданах Белоруссии, передает РИА "Новости".
Белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе тестирования российского препарата.
Кроме того, лидеры договорились, что республика первой получит вакцину от COVID-19.
Президенты также обсудили ситуацию в Белоруссии, которая сложилась после президентских выборов. Глава республики рассказал о мерах, предпринимаемых для стабилизации обстановки.
Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что экспорт вакцины от коронавируса российского производства может начаться весной 2021 года.
Минздрав РФ зарегистрировал первую в мире вакцину под названием "Спутник V" для профилактики COVID-19. Она была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
Подробности о российской вакцине можно узнать на официальном сайте.
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Общество , Денис Мантуров , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Минпромторг , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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