Российскую вакцину испытают на белорусах

Все новости на карте

Белорусы в добровольном порядке примут участие в третьем этапе тестирования российского препарата.

Кроме того, лидеры договорились, что республика первой получит вакцину от COVID-19.

Президенты также обсудили ситуацию в Белоруссии, которая сложилась после президентских выборов. Глава республики рассказал о мерах, предпринимаемых для стабилизации обстановки.