В России выявили 4,7 тысячи случаев коронавируса за сутки 

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За последние 24 часа число пациентов с коронавирусом в России выросло на 4 744, до 961 493 человек в 85 регионах. Об этом сообщает Telegram-канал оперативного штаба Москвы.

Накануне был зафиксирован прирост в 4 852 человека, за день до этого — 4 921, еще днем ранее — 4 870.

В 23,2 процента новых случаев у людей нет симптомов болезни.

За последние сутки еще 2 456 россиян выписались после выздоровления, 65 пациентов с коронавирусом умерли. За все время от коронавируса в России излечились 773 095 пациентов, 16 448 человек скончались.

Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах. Больше всего: Москва (625), Санкт-Петербург (182), Московская область (148), Ростовская область (131), Ставропольский край (129), Свердловская область (127), Красноярский край (115), Нижегородская область (114), Волгоградская область (112).

Менее 100 новых случаев: Саратовская область (99), Воронежская область (97), Кемеровская область (92), Оренбургская область (90), Иркутская область (89), Краснодарский край (88), Ульяновская область (87), Приморский край (83), Ханты-Мансийский АО (76), Самарская область (73), Хабаровский край (68), Алтайский край (65), Дагестан (63), Кировская область (63), Мурманская область (62), Ямало-Ненецкий АО (61).

Менее 60: Пермский край (59), Челябинская область (59), Новосибирская область (57), Сахалинская область (57), Калмыкия (54), Костромская область (52), Архангельская область (52), Крым (52), Псковская область (50), Пензенская область (50), Тюменская область (48), Орловская область (46), Бурятия (46), Омская область (44), Томская область (44), Якутия (44), Белгородская область (41), Коми (40).

Менее 40: Ярославская область (39), Астраханская область (35), Чувашия (35), Курская область (34), Ивановская область (33), Вологодская область (33), Башкирия (33), Карачаево-Черкессия (32), Мордовия (31), Калужская область (30), Тульская область (30), Брянская область (29), Рязанская область (29), Татарстан (29), Удмуртия (29), Ленинградская область (27), Курганская область (24), Тыва (24), Владимирская область (23), Тверская область (23), Калининградская область (23), Ингушетия (23), Тамбовская область (22), Республика Алтай (22), Новгородская область (20), Адыгея (20).

Менее 20: Забайкальский край (19), Амурская область (19), Липецкая область (18), Кабардино-Балкария (18), Хакасия (18), Карелия (17), Северная Осетия (16), Марий Эл (16), Смоленская область (10), Камчатский край (9), Магаданская область (6), Чечня (5), Севастополь (4), Еврейская АО (2), Чукотский АО (1).

Как сообщал «Рамблер», к 24 августа в России провели более 34,6 миллиона тестов на коронавирус, 247 тысяч из них — за последние сутки.