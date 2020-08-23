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Белоруссия в огне. Главное

У посольства Белоруссии в Москве задержаны 11 человек 

Газета.Ru и ещё 5 36 минут назад
У посольства Белоруссии в Москве задержаны 11 человек
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции задержали 11 человек у здания посольства Белоруссии в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Задержаны пришедшие участвовать в акции солидарности с митингом протеста в Минске. Их отвезли в ОМВД Тверской в Москве.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. В ходе протестов силовики применяли против демонстрантов слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже в стране начались забастовки на крупнейших промышленных предприятиях, сотрудники требуют проведения повторных выборов и прекращения жесткого обращения с протестующими на демонстрациях. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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Общество , Минск , Москва
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