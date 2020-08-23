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Блогер рассказала, как заработала папе на автомобиль 

News.ru 24 минуты назад
Блогер рассказала, как заработала папе на автомобиль
Фото: instagram.com/pokrov90
Блогер Анна Pokrov рассказала, как превратилась из обычной волгоградской девушки в популярную личность с хорошим заработком.
Она начала свою успешную карьеру со съёмки простых забавных видео. Теперь на Instagram Анны Pokrov более 3 млн подписчиков, а на канале в YouTube её смотрят более 500 тысяч людей.

Мне до сих пор не верится, что это всё происходит со мной. Мне кажется, что я всё та же девчонка из Волгограда. Когда ко мне кто-то подходит сфотографироваться на улице, возникает ощущение, что это всё по приколу. Но приятно, конечно, — привели слова Анны на портале StarHit.

Анна Pokrov рассказала, что блогером быть непросто, это трудная работа, хоть многие и воспринимают её как развлечение. По её признанию, она не могла и предположить, что за пару лет не только станет знаменитостью, но и накопит средства для покупки автомобиля для своего отца.
Много таких людей, которые пишут: «что ты ерундой занимаешься, иди на завод». Но ведь они не понимают, насколько это сложно. У блогеров нет выходных, мы работаем семь дней в неделю. Уверена, что многие из тех, кто пишет мне гадости, даже неделю не смогли бы вести собственный блог. А для меня это кайф, мне очень нравится транслировать свои мысли людям.

Честно скажу, что я постоянно коплю деньги. Вот недавно накопила папе на машину со своих заработков. Теперь коплю на автомобиль для себя, — процитировали блогера на портале.

Как писал NEWS.ru ранее, психолог Люция Сулейманова дала рекомендации о том, как трудоустроиться студентам и школьникам, которые хотят работать летом. Юным блогерам психолог порекомендовала оформить статус самозанятого. Самозанятые самостоятельно делают отчисления в Пенсионный фонд РФ. Статус можно получить с 16 лет.
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Комментарии 1
Общество , Пенсионный фонд РФ , StarHit , Волгоград
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