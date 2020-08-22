Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Рейс «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Парижа в Москву 

ТАСС 49 минут назад
Рейс «Аэрофлота» с россиянами вылетел из Парижа в Москву
Фото: РИА Новости
Десятый специальный рейс "Аэрофлота" с гражданами РФ вылетел из Парижа в Москву. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении российского посольства в Париже.

"Вывозной рейс "Аэрофлота" SU2459 с гражданами Российской Федерации вылетел из аэропорта Шарль-де-Голль 22 августа в 20:22 по местному времени (21:22 мск — прим. ТАСС), — отмечается в сообщении. — На борту самолета, следующего по маршруту Париж — Москва, — 186 пассажиров: 161 гражданин РФ, 23 гражданина Франции, один гражданин Мексики и один гражданин Республики Беларусь".

Посольство указало, что "многие россияне следуют на родину транзитом через Париж из третьих стран".

"Представители посольства и авиакомпании "Аэрофлот" проводили пассажиров на рейс", — отметила дипломатическая миссия.

Предыдущие спецрейсы из Парижа были 15 августа, 18 и 11 июля, 26, 19, 12 и 5 июня, 29 и 19 мая. С начала эпидемии COVID-19 во Франции несколько спецрейсов были отправлены из Ниццы. Следующие спецрейсы из Парижа и Ниццы запланированы на 29 августа.
Видео дня. Ефремов уволил Пашаева
ТАСС: последние новости
Подсветка цветов флага России украсила главный храм Вооруженных сил в Подмосковье Подсветка цветов флага России украсила главный храм Вооруженных сил в Подмосковье "Ъ": Минкомсвязь разработает систему учета и оповещения иностранцев в России "Ъ": Минкомсвязь разработает систему учета и оповещения иностранцев в России На Ставрополье в День флага прошли ретропробег и акция "Обними Россию" На Ставрополье в День флага прошли ретропробег и акция "Обними Россию"
Комментарии
Общество , Аэрофлот , аэропорт Шарль де Голль , ИТАР-ТАСС , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будем резать их семьи больно и долго»
«Будем резать их семьи больно и долго»
Газманов попал в больницу с тяжелым заболеванием
Газманов попал в больницу с тяжелым заболеванием
Что стало с противником Ельцина Александром Руцким
Что стало с противником Ельцина Александром Руцким
Оставивший семью с детьми Жуков снова женился
Оставивший семью с детьми Жуков снова женился
Видео
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
00:56
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
00:46
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
Учения в Черном море попали на видео
02:09
Учения в Черном море попали на видео
Удивленный увольнением адвокат Ефремова попал на видео
02:13
Удивленный увольнением адвокат Ефремова попал на видео
Пассажирки летящего из Лас-Вегаса самолета подрались на борту и попали на видео
00:12
Пассажирки летящего из Лас-Вегаса самолета подрались на борту и попали на видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Запад пытается загнать Путина в «белорусский капкан»
01:35
Запад пытается загнать Путина в «белорусский капкан»
В мире Политика
Лукашенко приготовился к войне
00:15
Лукашенко приготовился к войне
Армия В мире
«Спасибо Путину»: Лукашенко раскрыл тайну переговоров с президентом РФ
00:16
«Спасибо Путину»: Лукашенко раскрыл тайну переговоров с президентом РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение