В России назвали размер достойной стипендии

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что стипендии в вузах России должны быть не меньше прожиточного минимума, передает Ura.ru.

"Дать возможность жить, не жируя и учиться нормально — это правильно", — сказал Онищенко, отметив, что если студенту не на что жить, то страдает качество обучения.

Кроме того, по мнению Онищенко, если студент учится хорошо, то его стипендия должна быть значительно больше. В то же время, размер стипендии может отличаться в зависимости от учебного заведения, с точки зрения его престижности, качества подготовки и авторитета, заключил Онищенко.