На Ставрополье в День флага прошла акция «Обними Россию»

Акция "Обними Россию " прошла в Ставрополе в День государственного флага. Несколько сотен человек собрались у светомузыкального фонтана "Россия" на площади имени Святого князя Владимира , вокруг которого волонтеры растянули 50-метровые полотна в цветах триколора, и исполнили гимн страны.

"Волонтеры и просто активные горожане вынесли полотнища ткани белого, синего и красного цветов длиной по 50 метров каждое и обогнули фонтан. А после стартовало светодинамическое шоу. Всем желающим раздавали ленточки оттенков российского флага", — сообщили журналистам в пресс-службе администрации муниципалитета.

Чуть раньше на фасаде здания спортивного клуба на этой же площади разместили флаг на 160 кв. м, а здания учреждений и жилых домов города украшали в этот день 20 тыс. триколоров.

Онлайн-флешмоб и ретропробег

Праздничные акции в субботу прошли онлайн и офлайн во всех районах Ставропольского края , были организованы интернет-викторины, спортивные соревнования, флешмобы, концерты и выставки. Так, в курортном Кисловодске сотрудники комитета по культуре и работники учреждений культуры города развернули 25-метровый триколор у Детской музыкальной школы им С. В. Рахманинова и на Курортном бульваре, сообщили в администрации города.

В Железноводске триколор составили из воздушных шаров. "На создание ушло 2 472 белых, синих и красных воздушных шара и более 80 баллонов гелия. Флаг получился размером 5 метров в длину и 3 метра в высоту. Мы его установили на специальном плоту в центре нашего Курортного озера", — цитирует пресс-служба администрации главу города Евгения Моисеева

В Нефтекумском городском округе организовали онлайн-флешмоб "Наш флаг — наша гордость": в социальных сетях под хэштегом опубликовали записи, на которых дети читают стихи о символе РФ. В Георгиевском городском округе родители воспитанников детского сада "Мишутка" провели праздничный велозабег, сообщается на странице администрации округа в Instagram.

В Петровском городском округе к празднованию присоединились представители байкерского клуба "Белый волк" — колонна мотоциклистов проехала по улицам Светлограда с триколорами. А волонтеры округа и сотрудники молодежного центра "Импульс" раздали около тысячи ленточек в цветах российского флага.

Автопробег пожарной, в том числе ретротехники по городам Кисловодск, Ессентуки, Иноземцево организовали и сотрудники краевого управления МЧС . "Маршрут движения в общей сложности составил более 50 км, — сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по краю. — В каждой точке маршрута сотрудники МЧС России предоставили возможность поближе ознакомиться с техникой, многие образцы которой можно увидеть на сегодняшний день только в музеях".

22 августа отмечается День государственного флага России в соответствии с указом президента РФ от 20 августа 1994 года "в связи с восстановлением 22 августа 1991 года исторического российского трехцветного государственного флага".