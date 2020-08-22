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На Дону проходит День Государственного флага Российской Федерации 

runews24.ru 2 часа назад
На Дону проходит День флага Российской Федерации
Фото: Открытые источники
В числе основных активностей — раздача десяти тысяч лент «триколор», состоявшаяся с 10 до 18 часов в местах, через которые проходит больше всего людей.
В этот же день жители и гости города в рамках акции «Хроники Победы» могли посмотреть кино о Великой Отечественной войне. Просмотр фильма организован на территории открытой площадки «Зеленый театр» в парке Октябрьской Революции Ростова-на-Дону.
А на проспекте Шолохова, 31И, где расположен исторический парк «Россия — моя история», состоялся патриотический флешмоб, в ходе которого был развернут самый большой флаг России в донской столице. Размеры флага составили 35 метров в длину и полтора метра в ширину, а участие в акции приняли военнослужащие Южного военного округа, диаспоры донского региона и обучающиеся в Ростове-на-Дону студенты из Сирийской Арабской республики.
Еще ряд флешмобов состоялся в донской столице и включал в себя размещение российского флага на балконах, в окнах зданий, где расположены государственные, муниципальные и частные учреждения, а также акции, проходящие в онлайн-формате.
А вечером, в 20.00, жители города смогут увидеть проекцию триколора на конструкцию телевизионной башни и медиафасад ростовского стадиона «Ростов-Арена».
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Общество , День флага России , Дон
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