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Российские звезды поздравили соотечественников с Днем флага 

РИА «ФедералПресс» и ещё 2 2 часа назад
Российские звезды поздравили соотечественников с Днем флага
Фото: РИА "ФедералПресс"
В России 22 августа традиционно отмечаются День Государственного флага. Известные музыканты и артисты напомнили гражданам о мероприятии. Своими поздравлениями звезды поделились с соотечественниками в Instagram.
Певица Катя Лель записала обращение, отдыхая на реке Волге. Она задалась вопросом, почему в России не хотят облагородить многие зоны, богатые природными красотами. Лель считает, что тогда не нужно было бы ездить за границу.

«С Днем российского флага, дорогие мои, вы в курсе, что наш флаг придумал Петр Первый? Процветания и благости нашей России», — добавила она свои пожелания.

Народный артист России Николай Басков выложил «историю» в Instagram с рассказом о том, как появился российский флаг. В видео объясняется, что белый означает символ благородства, синий — верности и чести, красный — мужества и любви. Гражданам также напоминают, что в 1993 году положение о флаге внесли в Конституцию.
К поздравлениям присоединились звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков, актер Азамат Мусагалиев, шоумен Михаил Галустян, дизайнер Игорь Гуляев, продюсер Алексей Новацкий, Анжелика Ревва, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, телеведущая Лера Кудрявцева и певица To-ma. Все они отмечают историческую важность праздника.
Ранее «ФедералПресс» сообщил, что российские дайверы поздравили граждан с Днем флага со дна Черного моря. Они развернули триколор размером 1 метр на 70 сантиметров в акватории Малой бухты в Анапе.
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Общество , Шоу-бизнес , День флага России , Андрей Рожков , Азамат Мусагалиев , Михаил Галустян , Николай Басков , Катя Лель , Игорь Гуляев , Лера Кудрявцева , ФедералПресс
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