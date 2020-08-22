Матчи РПЛ посвятили Дню российского флага 

Матчи четвертого тура Российской премьер-лиги посвящены Дню государственного флага России , который отмечается 22 августа.

Перед стартом всех игр прозвучит государственный гимн Российской Федерации, а капитаны выйдут на матчи с повязками в цветах российского триколора, сообщает футбольный клуб «Динамо» в своем Instagram.

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Публикация от ФК Динамо Москва | FC Dynamo (@fcdm_official)

22 Авг 2020 в 6:47 PDT О празднике в социальных сетях высказались и российские артисты и певцы. Так, певица Катя Лель в своем Instagram поздравила своих поклонников с Днем флага России.

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Публикация от Катя Лель (@katyalelofficial)

22 Авг 2020 в 6:25 PDT «С днем российского флага! Дорогие мои, вы в курсе, что наш флаг придумал Петр Первый? Процветания и благости нашей России!», — написала артистка.

Также в Instagram своих подписчиков с Днем флага поздравил певец Николай Басков

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Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

22 Авг 2020 в 3:10 PDT К подписчикам по поводу праздника обратился актер и шоумен Андрей Рожков . «Сегодня День государственного флага Российской Федерации! С праздником, друзья», — написал он в Instagram.

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Публикация от Рожков Андрей (@rozhkovandrey_official)