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Матчи РПЛ посвятили Дню российского флага 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Матчи РПЛ посвятили Дню российского флага
Фото: РИА "ФедералПресс"
Матчи четвертого тура Российской премьер-лиги посвящены Дню государственного флага России, который отмечается 22 августа.
Перед стартом всех игр прозвучит государственный гимн Российской Федерации, а капитаны выйдут на матчи с повязками в цветах российского триколора, сообщает футбольный клуб «Динамо» в своем Instagram.
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Публикация от ФК Динамо Москва | FC Dynamo (@fcdm_official)
22 Авг 2020 в 6:47 PDT О празднике в социальных сетях высказались и российские артисты и певцы. Так, певица Катя Лель в своем Instagram поздравила своих поклонников с Днем флага России.
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Публикация от Катя Лель (@katyalelofficial)
22 Авг 2020 в 6:25 PDT «С днем российского флага! Дорогие мои, вы в курсе, что наш флаг придумал Петр Первый? Процветания и благости нашей России!», — написала артистка.
Также в Instagram своих подписчиков с Днем флага поздравил певец Николай Басков.
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Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)
22 Авг 2020 в 3:10 PDT К подписчикам по поводу праздника обратился актер и шоумен Андрей Рожков. «Сегодня День государственного флага Российской Федерации! С праздником, друзья», — написал он в Instagram.
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Публикация от Рожков Андрей (@rozhkovandrey_official)
22 Авг 2020 в 3:25 PDT Напомним, в субботу у стен Музея Победы развернули огромный триколор, в акции приняли участие представители Росгвардии, юнармейцы, студенты и волонтеры. Ко дню флага России устроили и другие мероприятия: волонтеры из Анапы развернули триколор на дне Черного моря, альпинисты установили флаг на горных вершинах Крымского полуострова.
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Комментарии
Общество , Шоу-бизнес , День флага России , Андрей Рожков , Николай Басков , Катя Лель , Росгвардия , Динамо , Москва
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