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Жорин прокомментировал действия Ефремова и его защиты 

Ирина Лебедева 29 минут назад
Жорин прокомментировал действия Ефремова и его защиты
Фото: РИА Новости
«Звездный» адвокат Сергей Жорин сказал, что не стоит искать логику во взаимодействии Михаила Ефремова и его защитников на процессе.
У него сформировалось свое мнение о работе группы поддержки актера, но высказывать его он не считает возможным из-за соблюдения правил адвокатской этики

«Мне кажется, в истории с Ефремовым искать какую-то логику в действиях той или иной стороны может быть и не совсем правильно. Я не могу утверждать, но лично я уже давно не ищу каких-то логических объяснений тем или иным действиям. При этом характеризовать поведение и стратегию адвокатов я не могу в силу адвокатской этики», — цитирует Жорина 5 Канал.

Правозащитник также выразил удивление позиции Ефремова, оставившего Пашаева консультантом.

«Если услуги адвоката не устраивают, от него отказываются и пользуются услугами другого адвоката. Наверно нет смысла отказываться от адвоката, но, тем не менее, прислушиваться к его советам».

Как ранее писал «Рамблер», актёр Михаил Ефремов, ныне обвиняемый в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека, ранее уже привлекался по уголовной статье.
Комментарии 2
Общество , Михаил Ефремов , Сергей Жорин
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