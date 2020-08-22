Жорин прокомментировал действия Ефремова и его защиты 

«Мне кажется, в истории с Ефремовым искать какую-то логику в действиях той или иной стороны может быть и не совсем правильно. Я не могу утверждать, но лично я уже давно не ищу каких-то логических объяснений тем или иным действиям. При этом характеризовать поведение и стратегию адвокатов я не могу в силу адвокатской этики», — цитирует Жорина 5 Канал.