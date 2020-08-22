Россиян предупредили о постоянных аномалиях

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил о том, что спястя несколько лет в России почти не останется стабильной погоды. По его словам, это произойдёт из-за связи погодных аномалий со стационированием планетарной войны.

Проще говоря, атмосферное движение происходит в виде волн, и когда такая волна застывает на месте, мы видим характерную аномальную погоду. А поскольку Россия достаточно большая страна, то в разных регионах образуются свои застывшие волны, — цитирует его Ura.ru.

Так, климатолог привёл в пример «бабье лето». Погодное явление, когда наступает резкое потепление после холодной осени.

В результате погода будет то аномально холодной, то аномально жаркой, но все это будет происходить вокруг продолжающегося тренда потепления. И эти явления будут устойчивыми, — подытожил он.

Как ранее писал NEWS.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на севере европейской части России ожидаетсяаномально тёплая погода.