Россиян ждут серьезные аномалии 

Эксперт заявил, что в России исчезла климатическая стабильность — метеорологам все труднее предсказывать погоду.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что погода в России перестает быть предсказуемой — череда климатических аномалий продолжается. Его цитирует URA.RU.

«Устойчивая аномально холодная или теплая погода, перемежающаяся в регионах России, связана со стационированием планетарной волны. Проще говоря, атмосферное движение происходит в виде волн, и когда такая волна застывает на месте, мы видим характерную аномальную погоду», — заявил Семенов.

По его словам, в регионах образуются свои застывшие волны. Примером может быть «бабье лето», резкое потепление после холодной осени. Но всё чаще волны «застывают» и летом. Это происходит из-за глобального потепления.

«Погода будет то аномально холодной, то аномально жаркой, но все это будет происходить вокруг продолжающегося тренда потепления. И эти явления будут устойчивыми», — заявил климатолог.