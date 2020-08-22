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Россиян ждут серьезные аномалии 

Майк Габриелян 17 минут назад
Россиян ждут серьезные аномалии
Фото: EPA / ТАСС
Эксперт заявил, что в России исчезла климатическая стабильность — метеорологам все труднее предсказывать погоду.
Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал, что погода в России перестает быть предсказуемой — череда климатических аномалий продолжается. Его цитирует URA.RU.

«Устойчивая аномально холодная или теплая погода, перемежающаяся в регионах России, связана со стационированием планетарной волны. Проще говоря, атмосферное движение происходит в виде волн, и когда такая волна застывает на месте, мы видим характерную аномальную погоду», — заявил Семенов.

По его словам, в регионах образуются свои застывшие волны. Примером может быть «бабье лето», резкое потепление после холодной осени. Но всё чаще волны «застывают» и летом. Это происходит из-за глобального потепления.

«Погода будет то аномально холодной, то аномально жаркой, но все это будет происходить вокруг продолжающегося тренда потепления. И эти явления будут устойчивыми», — заявил климатолог.

Ранее «Рамблер» сообщал, что аномальное лето испытывает россиян на прочность.
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Общество , Погода , Владимир Семенов , РАН , РИА Ura.ru
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