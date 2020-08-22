Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Белоруссия в огне. Главное

Многодетные семьи предложили бесплатно обеспечить автомобилями 

Газета.Ru и ещё 3 44 минуты назад
Многодетным семьям помогут по-новому
Фото: РИА Новости
Многодетным семьям предложили бесплатно выдавать автомобили российского производства после рождения пятого ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".
С данным предложением выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, который направил соответствующее письмо министру труда и социальной защиты Антону Котякову.
Член Госдумы подчеркнул, что поддержка многодетных семей стоит во главе государственных приоритетов. Он отметил, что семьи с большим количеством детей нуждаются в транспорте, однако они не всегда имеют финансы для такой покупки.
Сухарев уточнил, что в случае реализации данного проекта достижение каким-либо ребенком 18 лет не будет учитываться.
Видео дня. Ефремов уволил Пашаева
Газета.Ru: последние новости
В Симферополе ограничат подачу воды В Симферополе ограничат подачу воды Россияне начали отменять туры в Белоруссию Россияне начали отменять туры в Белоруссию У посольства Белоруссии в Москве задержаны четыре человека У посольства Белоруссии в Москве задержаны четыре человека
Общество , Антон Котяков , Иван Сухарев , Госдума
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Будем резать их семьи больно и долго»
«Будем резать их семьи больно и долго»
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Исчезнувшего главу Молдавии нашли в московском лесу
Предвыборный «сюрприз» Трампа: выход США из НАТО
Предвыборный «сюрприз» Трампа: выход США из НАТО
ЕС сделал заявление о легитимности Лукашенко
ЕС сделал заявление о легитимности Лукашенко
Видео
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
00:56
Голодный тигр испортил рыбалку отдыхающим и попал на видео
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
00:46
Опубликовано видео момента взрыва газа в жилом доме в Ярославле
Учения в Черном море попали на видео
02:09
Учения в Черном море попали на видео
Удивленный увольнением адвокат Ефремова попал на видео
02:13
Удивленный увольнением адвокат Ефремова попал на видео
Пассажирки летящего из Лас-Вегаса самолета подрались на борту и попали на видео
00:12
Пассажирки летящего из Лас-Вегаса самолета подрались на борту и попали на видео
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
00:52
Опубликовано видео избиения покупательницы в магазине
Происшествия
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
02:05
Контрабанда древнейших монет в самоваре попала на видео
Происшествия
Запад пытается загнать Путина в «белорусский капкан»
01:35
Запад пытается загнать Путина в «белорусский капкан»
В мире Политика
Лукашенко приготовился к войне
00:15
Лукашенко приготовился к войне
Армия В мире
«Спасибо Путину»: Лукашенко раскрыл тайну переговоров с президентом РФ
00:16
«Спасибо Путину»: Лукашенко раскрыл тайну переговоров с президентом РФ
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение