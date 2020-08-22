Многодетным семьям помогут по-новому

Многодетным семьям предложили бесплатно выдавать автомобили российского производства после рождения пятого ребенка. Об этом сообщает РИА "Новости".

Член Госдумы подчеркнул, что поддержка многодетных семей стоит во главе государственных приоритетов. Он отметил, что семьи с большим количеством детей нуждаются в транспорте, однако они не всегда имеют финансы для такой покупки.

Сухарев уточнил, что в случае реализации данного проекта достижение каким-либо ребенком 18 лет не будет учитываться.