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Названы самые опасные для грибников места 

Вечерняя Москва 27 минут назад
Названы самые опасные для грибников места
Фото: Вечерняя Москва
Наибольшую опасность для любителей собирать грибы представляют болота, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций.
Как пояснили в ведомстве, на передвижение по болотистой местности уходит больше сил, причем скорость перемещения остается довольно низкой. Для удобства рекомендуется использовать крепкую длинную палку — на два-три метра выше собственного роста.
Опаснее всего передвигаться по болотистой местности в темноте, поэтому в МЧС советуют избегать таких маршрутов с наступлением сумерек.
Перед походом в лес нужно предупредить родственников или друзей, куда вы собираетесь, а также взять с собой заряженный сотовый телефон. При особенно сложном маршруте рекомендуется уведомить о предстоящем походе МЧС, сообщает РИА Новости.
Ранее жителей Московской области предупредили об опасных грибах в лесу.
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Общество , МЧС , РИА Новости
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