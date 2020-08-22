Названы самые опасные для грибников места 

Наибольшую опасность для любителей собирать грибы представляют болота, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций

Как пояснили в ведомстве, на передвижение по болотистой местности уходит больше сил, причем скорость перемещения остается довольно низкой. Для удобства рекомендуется использовать крепкую длинную палку — на два-три метра выше собственного роста.

Опаснее всего передвигаться по болотистой местности в темноте, поэтому в МЧС советуют избегать таких маршрутов с наступлением сумерек.

Перед походом в лес нужно предупредить родственников или друзей, куда вы собираетесь, а также взять с собой заряженный сотовый телефон. При особенно сложном маршруте рекомендуется уведомить о предстоящем походе МЧС, сообщает РИА Новости.

Ранее жителей Московской области предупредили об опасных грибах в лесу.