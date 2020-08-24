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В МЧС рассказали, кто чаще других теряется в лесу 

РИА Новости и ещё 5 57 минут назад
Кто чаще других теряется в лесу?
Фото: © Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
Мужчины пенсионного возраста чаще всех остальных теряются в лесу при сборе грибов, в отдельных случаях в поиске таких "потеряшек" участвуют до нескольких сотен людей, сообщает МЧС.
Зачастую в их поиске принимают участие сотрудники полиции, добровольцы, волонтеры и местные жители. Пешие отряды поисковиков прочесывают местность, используются также автомобили, в том числе вездеходы и квадроциклы. К отдельным поисковым операциям могут привлекаться порядка 500 человек.
В ведомстве отмечают, что чаще всего причиной потери в лесу является нарушение элементарных правил безопасности. Отправляясь на сбор грибов и ягод, люди не считают нужным брать с собой компас и отправляются в поход, несмотря на плохое самочувствие. Многие грибники часто надевают камуфляж вместо яркой одежды, забывая оплатить сотовую связь и зарядить мобильный телефон, что затрудняет их дальнейший поиск.
Спасатели настоятельно рекомендуют сборщикам дикоросов обязательно сообщать родственникам о планируемом походе в лес и примерном времени возвращения домой.

"При чрезвычайной ситуации эта информация поможет сотрудникам МЧС незамедлительно определить район поисков", — подчеркивают спасатели.

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Общество , МЧС
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