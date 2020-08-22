«Это действие против РФ, до Белоруссии им нет дела»

Британский актер Стивен Фрай поддержал протесты в Белоруссии у себя в Twitter. Он назвал Лукашенко «последним диктатором Европы» и призвал правительство Великобритании выдвинуть санкции против Белоруссии, присоединившись, таким образом, к странам Евросоюза

Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков в интервью НСН поделился мнением, что до Белоруссии британским актёрам нет никакого дела. Их страх — Россия.

«В общем, либеральная тусовка неожиданно заинтересовалась и озаботилась судьбой белорусской демократии. Я не сомневаюсь, что это действие против России, до Белоруссии этим британским актерам нет никакого дела. А то, что они боятся сильную, суверенную, свободную Россию — это факт», — сказал он.