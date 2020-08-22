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Белоруссия в огне. Главное

Худрук МХАТ: британские актеры боятся России, до Белоруссии им нет дела 

Национальная Служба Новостей 13 часов назад
«Это действие против РФ, до Белоруссии им нет дела»
Фото: РИА Новости
Британский актер Стивен Фрай поддержал протесты в Белоруссии у себя в Twitter. Он назвал Лукашенко «последним диктатором Европы» и призвал правительство Великобритании выдвинуть санкции против Белоруссии, присоединившись, таким образом, к странам Евросоюза.
Художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков в интервью НСН поделился мнением, что до Белоруссии британским актёрам нет никакого дела. Их страх — Россия.
«В общем, либеральная тусовка неожиданно заинтересовалась и озаботилась судьбой белорусской демократии. Я не сомневаюсь, что это действие против России, до Белоруссии этим британским актерам нет никакого дела. А то, что они боятся сильную, суверенную, свободную Россию — это факт», — сказал он.
Кроме того, Эдуард Бояков в беседе с НСН поддержал позицию Минкульта, который выступает против шахматной рассадки в театрах.
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Общество , Эдуард Бояков , Стивен Фрай , ЕС , Минкультуры , Великобритания
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