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Доктор Мясников прокомментировал поведение Ефремова в суде 

Lenta.ru и ещё 2 2 часа назад
Доктор Мясников оценил поведение Ефремова в суде
Фото: РИА Новости
Телеведущий и врач Александр Мясников, более известный как Доктор Мясников, прокомментировал поведение актера Михаила Ефремова на судебных заседаниях и назвал его унизительно жалким зрелищем. Об этом Мясников написал в своем Telegram-канале.

«Вот признали твои доводы и отпустили на свободу (ну, пофантазируем). И что: пойдешь как ни в чем не бывало?! Накатишь рюмочку и закусаешь груздем?» — возмутился доктор.

Он также задался вопросом, на что пошел бы Ефремов ради своего спасения, если бы попал в плен во время Великой Отечественной войны. По версии Мясникова, подсудимый согласился бы выдать союзников за дополнительный паек.
Ранее в сети появилась копия протокола допроса Михаила Ефремова с его признанием вины в смертельном ДТП. Допрос прошел 17 июня в присутствии адвоката актера Эльмана Пашаева. Согласно протоколу, Михаил Ефремов признал вину в полном объеме и раскаивается в содеянном. Также он подтвердил, что управлял технически исправным автомобилем. Позднее он от этих слов отказался и заявил, что ничего не помнит о случившемся.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил смертельную аварию в центре Москвы. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном, водитель которого, Сергей Захаров, скончался в больнице.
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Комментарии 2
Общество , Эльман Пашаев , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , Александр Мясников
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