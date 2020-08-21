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Пикантное видео: что произошло на свадьбе российского борца 

Вероника Полынина 1 час назад
Пикантное видео: что произошло на свадьбе борца
Фото: КАДР ИЗ ВИДЕО INSTAGRAM.COM/WRESTLING_GP
Гости скандальной свадьбы двукратного чемпиона мира Заурбека Сидакова рассказали «Московскому комсомольцу» подробности случившегося.
Свадьба проходила во Владикавказе по осетинским традициям, на торжестве присутствовало более 500 гостей. Праздник проходил в несколько этапов, гуляли несколько дней и ночей. Поздравить новобрачных приехали гости из разных городов и республик, в том числе товарищи Сидакова из Дагестана и Чечни.
В разгар торжества, когда жениха чествовали в мужском кругу традиционной лезгинкой и подбрасыванием в воздух, Сидаков, родители новобрачных, а также несколько гостей получили на телефон рассылку с видео-компроматом на молодую жену.

«Кто-то очень хорошо все рассчитал, прекрасно зная традиции осетинской свадьбы. Может, в менее разогретой обстановке и реакция не была бы такой горячей… А так на виду и на слуху у всех сообщения, что твоя избранница перед тобой не честна… Жениху пришлось реагировать, чтобы спасти свою честь», — рассказал один из гостей.

По словам очевидцев, посмотрев ролики, новобрачный отправился на женскую сторону и выволок ее со свадьбы за волосы. После этого он упал на землю и заплакал. Отцу невесты стало плохо с сердцем, а сама скомпрометированная девушка попыталась покончить с собой.
Другой гость рассказал, что Заурбек Сидаков познакомился со своей будущей женой в апреле этого года — девушка гуляла с собакой, он проезжал мимо на автомобиле.
Собеседники издания отвергли возможность того, что невеста могла работать в эскорте. По их словам, она из состоятельной семьи, и «ей это не надо».
По их словам, до Сидакова у нее был серьезный роман с женатым мужчиной гораздо старше ее. Собеседники предположили, что рассылка компрометирующих роликов — это дело рук обиженной супруги ее бывшего любовника.
Как сообщал «Рамблер», 24-летний Заурбек Сидаков — российский борец вольного стиля, чемпион мира 2018—2019 годов, чемпион Европейских игр 2019 года, неоднократный чемпион России.
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Общество , Заурбек Сидаков , Московский комсомолец , Владикавказ
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