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Названы сроки экспорта российской вакцины от COVID-19 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 1 час назад
Названы сроки экспорта российской вакцины от COVID-19
Фото: РИА Новости
Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться весной 2021 года после выхода на качественный объем производства в России, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Объективно говоря, это, наверное, весна следующего года, если говорить об экспорте — это когда мы уже выйдем на качественный объем производства у нас в стране», — передает РИА «Новости» ответ главы Минпромторга России на вопрос об экспорте отечественной вакцины.

Он объяснил, что поставки начнутся «по мере наращивания объемов производства вакцины у нас и по мере взаимодействия наших институтов, в частности, имени Гамалеи, с иностранными коллегами, потому что нужно пройти цикл апробаций, чтобы принять решение… кто-то и сегодня готов закупать, но мы не готовы, потому что нужно решить собственные задачи».
Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.
Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.
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Комментарии
Общество , Другое , Денис Мантуров , Владимир Путин , Минпромторг , Минздрав РФ , Российский фонд прямых инвестиций , РИА Новости
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