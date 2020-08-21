Названы сроки экспорта российской вакцины от COVID-19 

Денис Мантуров. Экспорт российской вакцины от коронавируса может начаться весной 2021 года после выхода на качественный объем производства в России , сообщил глава Минпромторга

«Объективно говоря, это, наверное, весна следующего года, если говорить об экспорте — это когда мы уже выйдем на качественный объем производства у нас в стране», — передает РИА «Новости» ответ главы Минпромторга России на вопрос об экспорте отечественной вакцины.

Он объяснил, что поставки начнутся «по мере наращивания объемов производства вакцины у нас и по мере взаимодействия наших институтов, в частности, имени Гамалеи, с иностранными коллегами, потому что нужно пройти цикл апробаций, чтобы принять решение… кто-то и сегодня готов закупать, но мы не готовы, потому что нужно решить собственные задачи».

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.